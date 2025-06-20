Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве

Путин: Видеонаблюдение с ИИ позволило снизить число правонарушений в Москве
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Лидер отметил успехи страны в вопросах обеспечения гражданской безопасности

Президент Владимир Путина, выступая на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума отметил, что число правонарушений в Москве в последнее время существенно снизилось. Это стало возможно благодаря внедрению технологий видеонаблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта.

Подобное заявление лидер сделал, рассуждая о теме экономической эффективности в сфере обеспечения гражданской безопасности.

"Яркими примерами здесь стало внедрение систем наблюдения и контроля с использованием искусственного интеллекта, что позволило кардинально снизить количество правонарушений, скажем, в Москве", – произнес Путин с трибуны.

Глава России добавил, что в данной отрасли крайне важно учитывать не только позитивный, но и негативный опыт для принятия взвешенных решений в вопросах обеспечения безопасности.

Ранее Владимир Путин назвал потрясающим эффект от применения ИИ в сфере безопасности в Москве.

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