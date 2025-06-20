Духин обсудил с руководством "АБ ИнБев Эфес" рост производства безалкогольных напитков в Подмосковье

В центре внимания оказалось текущее состояние отрасли и перспективы ее развития

Заместитель председателя правительства Московской области Вячеслав Духин провел на ПМЭФ-2025 встречу с руководством группы компаний "АБ ИнБев Эфес", говорится в сообщении пресс-службы правительства Подмосковья.

Сообщается, что в центре внимания оказалось текущее состояние отрасли и перспективы развития производства напитков, включая безалкогольный сегмент. Как рассказал Вячеслав Духин, предприятие в городском округе Клин входит в число крупнейших заводов компании и показывает положительную динамику.За первые пять месяцев 2025 года объем выпускаемой продукции вырос на 9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Существенную долю занимает безалкогольная продукция, на которую в 2024 году пришлось более 20% от общего объема выпуска.

"Такие крупные заводы стимулируют развитие регионального агропрома – создаются рабочие места на производстве и в смежных отраслях: сельском хозяйстве, торговле, логистике", – подчеркнул Вячеслав Духин.

По его словам, завод в Клину полностью обеспечивает себя сырьем отечественного производства и способствует развитию аграрного сектора региона.

"Мы слышим бизнес, поэтому нам важно создавать условия в регионе. У нас в сфере АПК действуют льготные инвесткредиты, субсидии на компенсацию затрат, налоговые преференции", – добавил зампред правительства Московской области.

В правительстве региона напомнили, что общий объем господдержки агропромышленного комплекса (АПК) в Подмосковье в 2025 году составит 6 млрд рублей. Помощь оказывается в соответствии с задачами нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

По данным регионального Минсельхоза, экспортные поставки продукции Клинского завода в 2024 году выросли на 7%.