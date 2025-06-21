По каким снам можно предсказать смерть

Некоторые сновидения могут быть предвестниками трагедии

Американские исследователи из Центра хосписной помощи в Буффало пришли к любопытному выводу: незадолго до смерти человеку могут сниться особые сны. Более 80% пациентов, находившихся под наблюдением, за 10–11 недель до ухода начали видеть яркие и запоминающиеся сновидения.

Чаще всего людям снились встречи с умершими родственниками, разговоры с теми, с кем давно не было связи, а также сборы в путешествие – покупка билетов, прощание с близкими. Еще один распространенный сюжет – воспоминания о важных моментах жизни, как радостных, так и печальных. Детям при этом чаще снились домашние животные.

Ученые объясняют это тем, что мозг чувствует приближение конца и старается смягчить восприятие, создавая образы, вызывающие умиротворение. Это не мистика, а защитная реакция психики. Если такие сны снятся здоровому человеку, поводов для тревоги нет, утверждают ученые. Это всего лишь индивидуальный язык подсознания.