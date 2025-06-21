5 килограммов за 12 дней: россиянка похудела благодаря "секрету" японок

Методика оказалась очень эффективной

Жительница России Елена неожиданно сбросила пять килограммов во время поездки в Японию, просто перейдя на местный образ жизни. По ее словам, похудение произошло без усилий – вес ушел сам собой, когда она начала питаться, как местные жители.

Все началось с отказа от привычных российских продуктов. Получилось так, что девушка полностью исключила из рациона хлебобулочные изделия, сыр, молочные продукты вроде кефира и творога.

Вместо них появились рис, мисо-суп, сырая рыба, морепродукты, онигири, овощи и фрукты. Вес начал снижаться уже в первую неделю, а к концу отпуска ее лицо стало заметно стройнее, кожа подтянулась, а привычная одежда оказалась велика.

Довольная россиянка отметила почти полное отсутствие фастфуда в Стране восходящего солнца, а также то, что сладкое там редкость, а не повседневность.

Тем не менее, дома повторить японский рацион, по ее словам, непросто: качественная сырая рыба в нашей стране доступна далеко не везде, да и стоит недешево.