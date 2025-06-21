Курс рубля
- ЦБ РФ выступил с важным объявлением о курсе доллара и евро
- Аналитик Антонов назвал предел падения рубля в 2024 году
- Что будет с долларом: бежать в обменники сломя голову рано
Жительница России Елена неожиданно сбросила пять килограммов во время поездки в Японию, просто перейдя на местный образ жизни. По ее словам, похудение произошло без усилий – вес ушел сам собой, когда она начала питаться, как местные жители.
Все началось с отказа от привычных российских продуктов. Получилось так, что девушка полностью исключила из рациона хлебобулочные изделия, сыр, молочные продукты вроде кефира и творога.
Вместо них появились рис, мисо-суп, сырая рыба, морепродукты, онигири, овощи и фрукты. Вес начал снижаться уже в первую неделю, а к концу отпуска ее лицо стало заметно стройнее, кожа подтянулась, а привычная одежда оказалась велика.
Довольная россиянка отметила почти полное отсутствие фастфуда в Стране восходящего солнца, а также то, что сладкое там редкость, а не повседневность.
Тем не менее, дома повторить японский рацион, по ее словам, непросто: качественная сырая рыба в нашей стране доступна далеко не везде, да и стоит недешево.
Незалежная по-прежнему считает регион своим