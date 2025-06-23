Жена-изменщица: по каким признакам можно определить неверность женщины

Даму с любовником можно вычислить

Женская измена – не такая уж редкость, как принято считать, и не всегда ее легко распознать. Психолог Андрей Гуляев поясняет: предательство может быть вызвано множеством причин – от нехватки внимания и чувства одиночества до желания мести или сильной усталости от быта. Конечно, безоговорочно судить партнершу по поведению не стоит, но некоторые признаки все же могут насторожить.

Одним из первых сигналов может стать неожиданная страсть в интимной жизни. Если женщина вдруг предлагает эксперименты, которых раньше избегала, это может означать, что она пробовала их уже с кем-то другим. Еще один настораживающий момент – резкая раздражительность. Женщина начинает злиться на то, что раньше не замечала: вопросы о ее планах, забота, обычные разговоры могут вызывать негатив.

Также поводом задуматься может стать потребность в "личном пространстве": частые встречи с подругами, смена паролей на телефоне и в соцсетях, внезапная загруженность. Такие перемены часто указывают на то, что в жизни женщины появился кто-то еще, особенно если она уже не скрывает отстраненности от постоянного партнера.

Меняется и внешний облик. Женщина, заводящая роман на стороне, может неожиданно изменить имидж: начать активно заниматься спортом, сесть на диету, покупать обновки, менять прически. Все это может быть способом понравиться новому мужчине. Хотя сам по себе абонемент в спортзал еще ни о чем не говорит, бдительность в таких ситуациях не повредит.