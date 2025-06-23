Врач предупредил об опасности прохождения 10 тысяч шагов в день

Врач предупредил об опасности прохождения 10 тысяч шагов в день
Фото: unsplash.com
При некоторых недугах лучше отказаться от интенсивной ходьбы

Уже несколько лет люди, которые стараются вести подвижный образ жизни, следуют рекомендации проходить не менее 10 тысяч шагов в день. Однако это не настолько полезно, как в этом убеждают общественность, утверждает врач-терапевт Виктор Лишин. 

По словам специалиста, если каждый день выполнять подобную норму в быстром темпе, это может спровоцировать развитие стенокардии, воспаление суставов, а также привести к появлению отдышки. Ходить так много может быть вредно людям с ревматоидным артритом и некоторыми другими болезнями.

"Интенсивный шаг опасен при сердечно-сосудистых патологиях, например ишемической болезни сердца, атеросклерозе и гипертонии", – пояснил медик.

Он отметил, что быстрая ходьба учащает пульс, из-за человек может ощутить нехватку кислорода. В итоге это может привести к предобморочным состояниям. Лишин указал, что в остальном прогулки полезны, но при этом важно следить за собственным состоянием.

Источник: Москва 24

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