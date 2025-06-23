Раскрыт способ избавиться от жира внизу живота

Раскрыт способ избавиться от жира внизу живота
Фото: freepik.com
Достаточно придерживаться пяти ключевых принципов в тренировках

Избавление от жира внизу живота – процесс небыстрый. При определенной комплекции эта часть может стать самой проблемной, даже если человеку удалось сбросить лишний вес. Тем не менее, фитнесс-эксперты давно придумали методику, которая позволит подтянуть нижний пресс и сделать его более рельефным.

Помимо классических упражнений на проработку мышц, эксперты советуют придерживаться пять ключевых подходов в тренировках.

1. Задействовать в работу весь корпус. Важно вытягивать позвоночник, дышать грудной клеткой и стабилизировать все туловище. Тогда изменится подача всего тела, а нижняя часть живота будет менее выпуклой.

2. Тренировать сразу все мышцы живота. Не забывайте прорабатывать прямую мышцу живота, косые мышцы и поперечную. Для этого нужно чередовать комплексные упражнения.

3. Делайте упор на качество. Не стоит гнаться за количественными показателями скручиваний – лучше сделать один раз хорошо, чем несколько раз плохо.

4. Важно включить нижний пресс в начале тренировки. Это слабая зона, и она нуждается в особой проработке.

5. Не забывайте про восстановление. Пресс стоит тренировать 2-3 раза в неделю, в противном случае можно заработать усталость и спровоцировать травму мышц.

Источник: Men Today

Блокада Крыма: объявлено решение Украины по полуострову

Незалежная по-прежнему считает регион своим

Грядущая катастрофа: Киеву объявили дурные новости

Украина рискует потерять все

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей