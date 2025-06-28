Пластический хирург рассказал, какие операции лучше не делать

Пластический хирург рассказал, какие операции лучше не делать
Фото: nsplash.com
Специалист назвал три самые небезопасные манипуляции

Бездумное увлечение пластической хирургией может быть крайне опасно. Существует ряд процедур, к которым нужно подходить очень осторожно из-за возможных последствий. Доктор Тигран Алексанян рассказал, какие манипуляции с собой лучше не проводить.

В первую очередь хирург посоветовал отказаться от агрессивной подтяжки лица, поскольку она может привести к появлению эффекта маски, когда кожа выглядит слишком натянутой и неестественной. Дополнительно это может нарушить кровоток, что приведет к отекам и прочим осложнениям.

Непростой операцией считается и ринопластика. Она требует от хирурга высокой квалификации и точного понимания, как работает анатомия лица. 

"Неправильно выполненная ринопластика может привести к нарушению дыхания, асимметрии и другим эстетическим дефектам. Не стоит соглашаться на ринопластику, если вы не уверены в своем решении и не готовы к возможному длительному периоду реабилитации", – отметил специалист.

Также, по его словам, увеличивать объемы тела с помощью имплантов небезопасно. У человека могут появиться рубцы и даже развиться онкологические болезни.

Источник: Газета.ру

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