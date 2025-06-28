Пластический хирург рассказал, какие операции лучше не делать

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Бездумное увлечение пластической хирургией может быть крайне опасно. Существует ряд процедур, к которым нужно подходить очень осторожно из-за возможных последствий. Доктор Тигран Алексанян рассказал, какие манипуляции с собой лучше не проводить.
В первую очередь хирург посоветовал отказаться от агрессивной подтяжки лица, поскольку она может привести к появлению эффекта маски, когда кожа выглядит слишком натянутой и неестественной. Дополнительно это может нарушить кровоток, что приведет к отекам и прочим осложнениям.
Непростой операцией считается и ринопластика. Она требует от хирурга высокой квалификации и точного понимания, как работает анатомия лица.
"Неправильно выполненная ринопластика может привести к нарушению дыхания, асимметрии и другим эстетическим дефектам. Не стоит соглашаться на ринопластику, если вы не уверены в своем решении и не готовы к возможному длительному периоду реабилитации", – отметил специалист.
Также, по его словам, увеличивать объемы тела с помощью имплантов небезопасно. У человека могут появиться рубцы и даже развиться онкологические болезни.
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