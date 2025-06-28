Врач предупредила о скрытой опасности орального секса

Людям дали совет, как обезопасить себя при половом контакте

Оральный секс не защищает от заражения венерическими заболеваниями – просто в некоторых случаях меняется их локализация. К примеру, человек может заразиться оральной гонореей, поскольку возбудители попадут в ротовую полость и начнут там свою деятельность. Об этой опасности предупредила врач Айслинг Лой.

По словам специалиста, некоторые пациенты страдают от подобных инфекций, даже не подозревая об этом. При исследовании у врача мазки, как правило, берут с половых органов, минуя ротовую полость. Но если провести дополнительный анализ, можно обнаружить неприятный сюрприз, который пока не дал о себе знать.

Симптомы гонореи во рту проявляются в виде больного горла, ощущения жжения, опухания желез, а также появления белых пятен внутри слизистой. Если болезнь не лечить, она может привести к развитию гонококковой инфекции и инфекции сердца.

Врачи говорят, что лучший способ защититься от инфекции – это использовать средства барьерной контрацепции и придерживаться моногамных отношений. Также они предупреждают, что в некоторых случаях недуг может передаваться через поцелуи.