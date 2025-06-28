Каким был идеал женской красоты на Руси

Каким был идеал женской красоты на Руси
Картинка: сгенерировано ИИ
Худышки мужчинам не нравились

В древности на Руси представления о женской красоте сильно отличались от современных. Тогда в почете были не худоба и модельная внешность, а крепкое телосложение и физическая выносливость. Хрупкость воспринималась скорее как признак болезни, а значит, была потенциально опасна для будущей семьи.

Полнота и силуэт с широкими бедрами, высокой грудью и крепкими ногами считали признаком здоровья и способности рожать. Кроме материнства, женщине приходилось справляться с тяжелым физическим трудом в доме и на поле. Именно поэтому физическая сила была тоже важна. Свахи при выборе невесты особое внимание обращали на осанку: прямая спина и горделивая поступь считались достоинством.

Символом женской добродетели была длинная и густая коса. Ее отрезание приравнивалось к позору – такой жест могли позволить себе мужья, желая унизить неверную жену. Напротив, здоровые волосы были признаком крепкого тела и способности родить сильных детей.

Идеальной считалась девушка с чистым лицом, светлой кожей, алыми губами и большими глазами. Однако внешность была лишь частью образа. Настоящая красавица должна была быть скромной, покорной, тихой и хозяйственной. Именно такие женщины считались самыми желанными и достойными спутницами жизни на Руси.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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