Истинная непереносимость чаще всего манифестирует в детском возрасте

Непереносимость лактозы – это синдром, при котором организм не способен переварить и усвоить молочный сахар (лактозу) – единственный углевод грудного молока, который поступает в организм новорожденного. Почему и у кого появляется непереносимость лактозы расскажет София Викторовна Кардашова, гастроэнтеролог медицинских центров "Андреевские больницы – НЕБОЛИТ".

Лактоза не способна целиком всасываться в кишечнике, поэтому в организме существует фермент лактаза, расщепляющий лактозу на моносахариды – глюкозу и галактозу.

В случае, когда лактазы для расщепления недостаточно, лактоза поступает в толстый кишечник и становится питательной средой для его микрофлоры. В дальнейшем микрофлора расщепляет лактозу на жирные кислоты, молочную кислоту, углекислый газ, водород и воду, вызывающие неприятные симптомы в виде сильного вздутия живота и тошноты, что является проявлением лактозной недостаточности.

Лактазную недостаточность можно разделить на истинную (генетическую), и приобретенную (на фоне повреждения слизистой оболочки толстой кишки).

Истинная непереносимость чаще всего манифестирует в детском возрасте, когда ребенок впервые сталкивается с лактазой в материнском молоке. В качестве симптомов у ребенка появляются колики, частые срыгивания, диарея, боль в животе. При переводе ребенка на безлактозную питательную смесь симптомы утихают и пищеварение налаживается.

У взрослых преобладает лактазная недостаточность приобретенного типа. Клиническая картина проявляется резкими спастическими болями, сильным вздутием живота, тошнотой, а также жидким стулом через 20-30 минут после употребления молочных продуктов.

Как правило, интенсивность клинической картины напрямую коррелирует с количеством потребляемого молока и молочных продуктов.

При возникновении подобных симптомов необходимо незамедлительно обратиться к врачу-гастроэнтерологу для консультации.