Почему русские не любят отмечать 40-й день рождения

Почему русские не любят отмечать 40-й день рождения
Фото: www.unsplash.com
Этой "традиции" очень много лет

У русских существует стойкое суеверие: 40-й день рождения лучше не праздновать. Юбиляра стараются не поздравлять, а саму дату игнорировать. Причина уходит корнями в традиции и верования.

Число 40 в русской культуре ассоциируется с испытаниями и смертью. Столько длился Всемирный потоп, столько дней душа, по поверьям, находится на Земле после смерти. В православии также почитаются Сорок Севастийских мучеников, погибших за веру – именно с ними связано слово "сороки" в народной традиции.

Кроме того, на Руси "сорок" значило множество – так называли и пучки меха, и абстрактное изобилие ("сороконожка", "сорок сороков"). Возможно, отказ от пышного праздника – способ защитить "самый изобильный" возраст от сглаза и бед.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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