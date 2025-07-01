В Подмосковье открылся крупнейший в России роботизированный распределительный центр «Магнита»

В Подмосковье открылся крупнейший в России роботизированный распределительный центр «Магнита»
Фото: Евгений Пронин

В городском округе Подольск начал работу самый крупный в стране распределительный центр сети "Магнит" с применением роботизированных технологий, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

По данным пресс-службы, объект построен на территории индустриального парка "Южный". Он стал одним из флагманов по уровню автоматизации логистических процессов. При этом открытие второй очереди состоялось сегодня. В мероприятии приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьев, представители Минпромторга РФ, компании "Магнит" и разработчика оборудования – ГК "КОМИТАС".

"Это, пожалуй, самый современный распределительный центр в регионе. Он демонстрирует, как должна выглядеть современная логистика: быстрая, эффективная и высокотехнологичная",

— отметил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Инвестиции в строительство составили 10 млрд рублей, создано более 2 тыс. рабочих мест. Центр станет федеральным хабом для поставок товаров в 41 региональный РЦ. Площадь объекта — 86 тыс. м². Среди ключевых решений – роботизированная линия протяжённостью более 2 км, способная обрабатывать свыше 60 тыс. коробок в сутки, автоматизированные системы сортировки и перемещения.

Все технологии разработаны и произведены в Подмосковье. Роботизация процессов отвечает задачам нацпроекта "Средства производства и автоматизации". "Подмосковье у нас лидер не только в сфере торговли и предоставления логистических услуг. Московская область работает также над созданием технологичных производств",

– заявил на открытии статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Центр построен по модели build-to-rent. В отдельном блоке размещён пятиярусный мезонин площадью 30 тыс. м², где хранятся свыше 35 тыс. наименований продукции.

Следующий этап – запуск автоматизированного сухого склада в Коломне, где планируется использовать более 500 AMR– и FMR-роботов. Общий объем инвестиций в складскую логистику "Магнита" в Московской области превысит 40 млрд рублей.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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