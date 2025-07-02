Эксперты выяснили, передается ли невезение по наследству

Этот вопрос интересует многих суеверных людей

Существует мнение, что невезение – это чуть ли не семейное проклятие. Однако ученые уверены: все не так однозначно. Генетика действительно влияет на особенности характера, склонность к риску или психоэмоциональную устойчивость, но не определяет нашу судьбу полностью.

Исследования показывают, что определенные гены могут повышать вероятность неблагоприятных решений или реакций на стресс. Например, склонность к депрессии или тревожности может передаваться по наследству.

Но наличие таких предрасположенностей – не приговор. На то, как сложится жизнь, гораздо сильнее влияют воспитание, образование, жизненный опыт и то, как человек справляется с трудностями.

Также гены участвуют в формировании физических особенностей – веса, роста, выносливости. Но и здесь образ жизни, питание и привычки оказываются решающими.

Вывод прост: даже если кто-то в семье считался хроническим неудачником, это не значит, что потомки обречены повторить ту же судьбу. Главное, понимать свои сильные и слабые стороны и использовать их с умом. Судьба, как и успех, зависит не только от наследственности, но и от личного выбора.