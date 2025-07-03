Мужчина выпил кружку пива и обнаружил у себя страшную болезнь

Британец вовремя спохватился

Необычная история произошла в Британии. Местный житель Саймон, 50-летний любитель спорта, неожиданно почувствовал сильное опьянение после одной кружки пива – раньше такого не случалось. Подобное повторилось и с бокалом вина: мужчина заметил, что реакция организма на спиртное резко изменилась.

Поначалу он не придал этому значения, но затем на шее образовалась подозрительная припухлость. Медики сначала сочли ее кистой, но позже выявили меланому – агрессивную форму рака кожи. Таким образом оказалось, что одна кружка пива стала индикатором страшного недуга. Болезнь уже начала распространяться: ухудшилось зрение, появились проблемы со сном.

Пациенту удалили опухоли и назначили иммунотерапию, однако позже состояние вновь стало ухудшаться. Несмотря на сложности, мужчина надеется победить болезнь и вернуться к тренерской работе с молодежью.