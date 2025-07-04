Как в Европе борются с похмельем

Жители западных стран и изобрели несколько интересных лайфхаков

Европейцы по-разному борются с последствиями бурных застолий. В каждой стране – свои "похмельные" традиции, и многие из них удивляют.

В Британии в прошлом веке лечились молоком с сажей, но теперь предпочитают сэндвич с беконом и кетчупом – углеводы плюс белки помогают ускорить обмен веществ.

В Германии похмелье снимают рулетом из селедки с луком и огурцами. Это помогает организму избавиться от разрушительных последствий спиртного.

Греки готовят "цацики" – йогурт с чесноком, огурцами и перцем. Такой холодный суп отлично тонизирует.

Ирландцы спасаются сытным завтраком: бекон, пудинг, бобы и яйцо. Французы налегают на устриц и чесночный суп, а поляки – на рассол, капусту и мед.

Финны выбирают баню – пар избавляет от отеков и разгоняет кровь, но людям с гипертонией такой способ не подойдет. А норвежцы запивают бурную ночь молоком или сливками.