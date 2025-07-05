Назван вид чая, улучшающий работу мозга в два раза

Назван вид чая, улучшающий работу мозга в два раза
Фото: www.unsplash.com
Вкусный напиток полезен для здоровья

Ученые из Британии выяснили: мятный чай может заметно улучшать работу мозга. Их исследование показало, что даже одна кружка напитка способна усилить внимание и память у здорового взрослого человека.

В эксперименте участвовали 25 добровольцев от 20 до 56 лет. Одни пили мятный чай, другие – обычную воду с нейтральным вкусом. После этого участники проходили серию тестов, проверяющих память, внимание и способность концентрироваться. Результаты показали: те, кто пил мяту, справлялись с заданиями в два раза лучше.

Дополнительно ученые измеряли активность мозга – особенно в зоне, отвечающей за внимание и запоминание. Они заметили, что у тех, кто пил "волшебный" напиток, улучшился кровоток в этой области. Однако прямой связи между притоком крови и повышением умственных способностей установлено не было.

Исследователи предположили, что дело в ментоле – веществе, которое содержится в мяте и влияет на работу нервной системы. Он, возможно, помогает быстрее обрабатывать информацию и лучше запоминать.

Авторы работы намерены продолжить изучение, чтобы понять, насколько устойчив и долгосрочен этот эффект. Они планируют привлечь больше участников и использовать более точные методы анализа.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

На Западе сделали мрачный прогноз для Украины из-за решения США

Киев предупреждают о серьезных проблемах

Раскрыты итоги личного разговора Путина и Трампа: "Безвыходное положение"

Многие остались недовольны результатами переговоров

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей