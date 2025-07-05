Назван вид чая, улучшающий работу мозга в два раза

Вкусный напиток полезен для здоровья

Ученые из Британии выяснили: мятный чай может заметно улучшать работу мозга. Их исследование показало, что даже одна кружка напитка способна усилить внимание и память у здорового взрослого человека.

В эксперименте участвовали 25 добровольцев от 20 до 56 лет. Одни пили мятный чай, другие – обычную воду с нейтральным вкусом. После этого участники проходили серию тестов, проверяющих память, внимание и способность концентрироваться. Результаты показали: те, кто пил мяту, справлялись с заданиями в два раза лучше.

Дополнительно ученые измеряли активность мозга – особенно в зоне, отвечающей за внимание и запоминание. Они заметили, что у тех, кто пил "волшебный" напиток, улучшился кровоток в этой области. Однако прямой связи между притоком крови и повышением умственных способностей установлено не было.

Исследователи предположили, что дело в ментоле – веществе, которое содержится в мяте и влияет на работу нервной системы. Он, возможно, помогает быстрее обрабатывать информацию и лучше запоминать.

Авторы работы намерены продолжить изучение, чтобы понять, насколько устойчив и долгосрочен этот эффект. Они планируют привлечь больше участников и использовать более точные методы анализа.