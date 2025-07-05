Как уничтожить микробов на губке для мытья посуды

Как уничтожить микробов на губке для мытья посуды
Фото: www.unsplash.com
На этом предмете скапливается огромное количество опасных бактерий

Губка для мытья посуды – одна из самых необходимых вещей на кухне. Ею пользуются каждый день, и без нее сложно представить себе полноценную уборку. Однако именно она нередко становится настоящим рассадником бактерий, которые чувствуют себя в пористой среде как дома.

Проблему можно решать просто – выбрасывать старую губку и заменять ее на новую. Но если делать это слишком часто, бюджет быстро почувствует нагрузку. Постоянные траты даже на такие мелочи со временем становятся ощутимыми.

Куда разумнее продлить жизнь губки, обеззаразив ее в домашних условиях. Один из самых эффективных способов не требует ни дорогих средств, ни особых усилий: достаточно воспользоваться микроволновой печью.

Для начала губку нужно хорошо намочить. После этого ее кладут в микроволновку на одну-две минуты. Только обязательно дайте ей остыть внутри, прежде чем доставать, чтобы не обжечься.

Эта простая процедура уничтожает большую часть вредоносных микробов. В результате губка снова готова к работе – чистая, безопасная и "сэкономившая" вам деньги.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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