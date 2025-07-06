Как женщины вычисляют изменщиков

Как женщины вычисляют изменщиков
Фото: www.unsplash.com
Некоторые признаки выдают неверных мужчин с головой

Женская интуиция редко подводит, но иногда она опирается не только на внутреннее чутье, а и на вполне конкретные признаки. Поведение мужчины, изменяющего своей партнерше, нередко меняется, и заметить это можно даже без слежки и допросов.

Одним из первых тревожных сигналов становится язык тела. Мужчина начинает прятать ладони, чаще держит руки в карманах или под столом. По мнению специалистов, такое поведение говорит о том, что человек что-то скрывает.

Изменяется и привычная тактильность: вместо объятий, дежурное похлопывание по плечу, а после близости – холод и нежелание говорить.

Особое внимание стоит обратить и на внешность. Внезапное желание одеваться лучше, менять прическу, использовать дорогой парфюм – все это может быть не просто кризис среднего возраста, а попытка понравиться кому-то новому.

Часто изменника выдает взгляд – беглый, рассеянный, неверный мужчина избегает прямого зрительного контакта. Добавьте к этому нервные жесты, тревожность и склонность прикрывать рот в напряженный момент, и картина становится яснее.

Безусловно, каждый случай индивидуален. Но если поведение любимого партнера меняется резко и без видимых причин, возможно, дело совсем не в работе или усталости.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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