Врач рассказала о негативных последствиях уколов красоты

Некоторые процедуры могут привести к проблемам

Популярность косметологии неоспорима – к ней начинают прибегать даже молоденькие девушки, желая больше соответствовать стандартам красоты. Однако некоторые манипуляции не настолько безвредные, как кажется на первый взгляд. Врач-косметолог Надежда Вищипанова рассказала, в каких случаях процедуры могут оказать неблагоприятный эффект.

По словам специалиста, довольно часто пациенты становятся зависимы от определенного типа манипуляций, из-за чего не соблюдают интервалы и корректируют одну и ту же зону слишком часто. Также проблемы появляются при введении гиалуроновой кислоты во время мезотерапии или биоревитализации – у человека может появиться аллергическая реакция.

Дополнительно при неправильном введении филлеров могут появиться нежелательные изменения в мышцах и подкожно-жировой клетчатке. Это чревато тем, что вместо омолаживающего эффекта возникает огрубление черт лица, заключила Вищипанова.