Юрист объяснил, почему не нужно издеваться над мошенниками

Из-за обидчивости преступников возможны два неприятных последствия

Когда человек понимает, что общается с мошенником, у него может появиться желание отомстить злоумышленнику за попытку обмана. Однако, как предупреждает юрист Иван Соловьев, делать это не стоит, поскольку такое поведение способно повлечь за собой неприятные последствия.

Эксперт указал, что есть два возможных сценария. Первый подразумевает, что мошенники будут записывать голос человека для дальнейшего использования с помощью ИИ. После они могут начать звонить родственникам и друзьям жертвы, пытаясь их обмануть.

Вторая проблема заключается в том, что преступники могут пометить номер телефона человека и передать его для дальнейшей работы своим коллегам. Они будут использовать иные схемы давления на человека.

"Вообще доходило до того, что мошенники звонили и угрожали жертве. Говорили, что следят за ней, что надо бояться за свою жизнь и здоровье", – рассказал юрист.

Поэтому при звонке от незнакомцев лучше всего не отвечать или прекращать общение в первые секунды.