Врач рассказал, какой кофе нельзя пить за завтраком

Один способ приготовления напитка оказался особенно вредным

Первый прием пищи является очень важным для задания правильного тона всему дню. Терапевт Александр Олмос рассказал, что категорически не стоит включать в утренний рацион, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.

По словам медика, людям не стоит употреблять на завтрак кофе, приготовленный по технологии "торрефакто". Он подразумевает, что кофейные зерна обжаривают вместе с сахаром, после чего молят и заваривают. Это позволяет избавиться от горечи, но также увеличивает крепость напитка. Врач отметил, что такой кофе способен нарушить процесс пищеварения и помещать усвоению питательных веществ.

Также не стоит съедать на завтрак одновременно хлопья и белый хлеб – это сочетание считается одним из самых вредных, поскольку приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови. После этого человек почувствует резкое падение энергии и увеличение голода, контролировать который окажется очень сложно.

Дополнительно эксперт посоветовал воздержаться от натуральных соков, смузи, поскольку они несут сомнительную пользу для здоровья.