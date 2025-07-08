Врач рассказал, какой кофе нельзя пить за завтраком

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Первый прием пищи является очень важным для задания правильного тона всему дню. Терапевт Александр Олмос рассказал, что категорически не стоит включать в утренний рацион, чтобы не столкнуться с неприятными последствиями.
По словам медика, людям не стоит употреблять на завтрак кофе, приготовленный по технологии "торрефакто". Он подразумевает, что кофейные зерна обжаривают вместе с сахаром, после чего молят и заваривают. Это позволяет избавиться от горечи, но также увеличивает крепость напитка. Врач отметил, что такой кофе способен нарушить процесс пищеварения и помещать усвоению питательных веществ.
Также не стоит съедать на завтрак одновременно хлопья и белый хлеб – это сочетание считается одним из самых вредных, поскольку приводит к резкому увеличению уровня сахара в крови. После этого человек почувствует резкое падение энергии и увеличение голода, контролировать который окажется очень сложно.
Дополнительно эксперт посоветовал воздержаться от натуральных соков, смузи, поскольку они несут сомнительную пользу для здоровья.
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