Врач предупредила об опасности кондиционеров

Врач предупредила об опасности кондиционеров
Фото: freepik.com
Работа аппарата способна ухудшать течение некоторых болезней

В преддверии сильной жары в европейской части России кондиционеры станут главным спасением для граждан. В некоторых регионах температура воздуха, по прогнозам синоптиков, может повыситься до +43 градусов, и без охлаждения перенести такую погоду будет сложно. Однако, предупреждает врач Ольга Уланкина, сплит-системы также могут и навредить здоровью.

Медик предупреждает, что из-за понижения уровня влажности воздуха у человека может появится сухость глаз, возникнуть головная боль. Работа кондиционера способна усугублять течение астмы, бронхита, синусита.

"Значительные перепады температур при переходе из жары в прохладное помещение нередко становятся виновниками простуды", – отметила специалист.

По ее словам, если кондиционер не обслуживать, в нем могут завестись грибки и плесень, которые вредны для дыхательных путей человека. Поэтому чтобы обезопасить использование прибора лучше всего постоянно проводить чистку фильтров и дополнительно увлажнять помещение.

Источник: Известия

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