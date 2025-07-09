Врач предупредила об опасности кондиционеров

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В преддверии сильной жары в европейской части России кондиционеры станут главным спасением для граждан. В некоторых регионах температура воздуха, по прогнозам синоптиков, может повыситься до +43 градусов, и без охлаждения перенести такую погоду будет сложно. Однако, предупреждает врач Ольга Уланкина, сплит-системы также могут и навредить здоровью.
Медик предупреждает, что из-за понижения уровня влажности воздуха у человека может появится сухость глаз, возникнуть головная боль. Работа кондиционера способна усугублять течение астмы, бронхита, синусита.
"Значительные перепады температур при переходе из жары в прохладное помещение нередко становятся виновниками простуды", – отметила специалист.
По ее словам, если кондиционер не обслуживать, в нем могут завестись грибки и плесень, которые вредны для дыхательных путей человека. Поэтому чтобы обезопасить использование прибора лучше всего постоянно проводить чистку фильтров и дополнительно увлажнять помещение.
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