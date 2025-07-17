Билборды с приглашением на Слёт Всемирного фестиваля молодежи появились в Нью-Йорке, Токио и Лагосе

Одновременно на трех континентах стартовала международная кампания приглашения на Слёт Всемирного фестиваля молодежи. Билборды с призывом "Начнём будущее вместе в сентябре" появились на Бродвее в Нью-Йорке, в центре Токио и на улицах Лагоса (Нигерия).



Слёт пройдёт с 17 по 21 сентября в Нижнем Новгороде и соберёт около двух тысяч молодых лидеров из России и зарубежья, включая подростков от 14 лет. Участниками станут представители сфер медиа, культуры, спорта, науки, государственного управления и бизнеса.

"Коллеги присылают фото и видео билбордов с разных уголков мира. Мы приглашаем молодежь на Слёт – в Нижний Новгород, в сентябре", – прокомментировал руководитель Росмолодёжи Григорий Гуров.

Организаторы отмечают, что в программе не будет привычных лекций: акцент сделан на открытые дискуссии, совместные проекты, творческие мастерские, спорт и киберспорт. Одним из ключевых событий станет создание гигантской картины площадью 1500 м², которую планируется зафиксировать с борта МКС.

Идея Слёта – представить Россию как страну, открытую для диалога, международного сотрудничества и поддержки молодежных инициатив. По словам организаторов, проект нацелен на развитие глобальных партнёрств и обмен лучших практик в молодёжной сфере.

Подать заявку на участие и узнать подробности можно на официальном сайте Слёта.