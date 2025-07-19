В Британии богатую аристократку признали виновной в убийстве ребенка

Аристократку-миллионершу признали виновной в убийстве ребенка
Фото: www.unsplash.com
Жуткая история поразила общественность

В Великобритании завершился громкий процесс по делу женщины из обеспеченной семьи  Констанции Мартен и ее партнера Марка Гордона, которые были признаны виновными в гибели новорожденной девочки. Освещая этот случай, британская пресса отметила, что мужчину часто сравнивают с известными преступниками из прошлого из-за его невероятной жестокости.

История началась в январе прошлого года, когда пара стала скрываться от социальных служб, опасаясь, что малышку отберут. Власти узнали, что у пары появился ребенок и начали искать беглецов.

В результате продолжительной операции, которая обошлась государству в крупную сумму, их удалось найти. Девочка, которой тогда было всего несколько дней, погибла от переохлаждения, когда взрослые решили скрываться в палатке. После трагедии тело ребенка было спрятано в пакет и оставлено в заброшенном строении.

Суд присяжных постановил, что обвиняемые виновны в гибели младенца по неосторожности, а также установил их причастность к сокрытию рождения, жестокому обращению и попыткам помешать следствию.

Женщина из этой жуткой парочки выросла в аристократической семье, ее близкие имели связи при королевском дворе. Финансовое положение оценивалось в миллионы фунтов стерлингов. Мужчина, ставший ее спутником, ранее уже имел серьезные проблемы с законом – еще подростком он совершил тяжкое преступление с насилием и пытками, за что провел за решеткой два десятилетия.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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