Почему падение гроба на похоронах русские считают худшей приметой

Почему падение гроба на похоронах русские считают худшей приметой
Фото: www.unsplash.com
Поверье имеет глубокие корни

Похороны в русской традиции всегда сопровождались особыми обрядами и многочисленными приметами. Даже далекие от религии люди, отправляясь на кладбище, строго следуют привычным ритуалам: бросают горсть земли в могилу, не стучат рюмками за поминальным столом, закрывают зеркала в доме, а после выноса гроба обязательно моют полы. Все эти действия уходят корнями в древние времена и связаны со страхом перед потусторонним миром.

Суеверия на похоронах преследуют одну цель – защитить живых от возможного гнева умершего. Глаза покойнику закрывают, иногда кладут монеты, чтобы он не смог "забрать" за собой кого-то из родных. Руки и ноги связывают, чтобы усопший не принес вреда, если вдруг захочет вернуться.

Особое значение имеет процесс прощания: считается, что нельзя обронить ни одной детали при подготовке, а за столом принято вспоминать покойного только добрыми словами. Для него даже выделяют отдельную рюмку – чтобы "умилостивить" душу.

Самым страшным знаком на похоронах считается случай, если гроб с телом падает. Не имеет значения, случилось это у порога, на улице или прямо при опускании в могилу. Считается, что такая случайность предвещает беду – новая смерть может случиться в семье в ближайшие три месяца. Даже если просто упала крышка или выскользнула веревка, люди начинают креститься и качать головами.

Антропологи объясняют такие суеверия древним страхом перед умершими: якобы они способны вмешиваться в дела живых. Поэтому все детали обряда направлены на то, чтобы задобрить усопшего, не разгневать его и уберечь семью от бедствий.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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