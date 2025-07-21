Почему рыбным днем в СССР стал четверг

Многие помнят эту традицию, но не знают, откуда она появилась

Фраза "четверг – рыбный день" для многих до сих пор звучит как часть повседневной жизни из советского прошлого. Как оказалось, эта традиция зародилась в 1932 году по инициативе Анастаса Микояна, возглавлявшего тогда Наркомат снабжения.

Причина была предельно прагматичной: мясо в СССР было дорогим и дефицитным, а вот рыбы в стране добывали много. Сделать один день в неделю "безмясным" означало перераспределить ресурсы и одновременно обеспечить людей доступным белком.

Была и медицинская мотивация – во многих регионах СССР наблюдался дефицит йода, что приводило к проблемам с щитовидной железой. Рыба, как естественный источник этого микроэлемента, помогала компенсировать недостаток и считалась продуктом для укрепления здоровья. К тому же образ рыбы ассоциировался с чем-то чистым, натуральным и полезным.

Выбор именно четверга объясняется довольно любопытно. По статистике того времени, именно в этот день недели люди находились в более спокойном и оптимистичном настроении – пятница была уже не за горами, а значит, и выходные близко. Отсутствие мяса в столовых в такой день воспринималось спокойнее. К тому же четверг совпадал с религиозными традициями – в православии это один из дней, когда разрешено есть рыбу во время поста.