Россиянам подсказали простой трюк для быстрого засыпания

Россиянам подсказали простой трюк для быстрого засыпания
Фото: www.unsplash.com
Многие люди мучаются от бессонницы

Как быстро уснуть, если в голове крутятся мысли и сон не идет? Эксперт по сну Ливви ДиЧикко поделилась простым способом, который активно обсуждают в соцсетях. По ее словам, этот метод действительно может помочь заснуть всего за минуту.

Суть в том, чтобы лечь поудобнее, выключить свет и глубоко вдохнуть. Затем нужно быстро моргать в течение 60 секунд. Если не получилось уснуть с первого раза – можно повторить упражнение еще одну минуту. Этот способ помогает мозгу отвлечься от лишних мыслей и сосредоточиться на нейтральном действии. Особенно он может быть полезен, когда вы чувствуете тревогу или внутреннее напряжение.

Специалист объяснила, что при быстром моргании мозг будто "обманывается" и воспринимает это как начало отдыха. Впрочем, она также уточнила, что метод помогает не всем. Если он не подействовал, стоит попробовать другие техники расслабления.

Источник: Bustle ✓ Надежный источник

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