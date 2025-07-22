Россиянам подсказали простой трюк для быстрого засыпания

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Как быстро уснуть, если в голове крутятся мысли и сон не идет? Эксперт по сну Ливви ДиЧикко поделилась простым способом, который активно обсуждают в соцсетях. По ее словам, этот метод действительно может помочь заснуть всего за минуту.
Суть в том, чтобы лечь поудобнее, выключить свет и глубоко вдохнуть. Затем нужно быстро моргать в течение 60 секунд. Если не получилось уснуть с первого раза – можно повторить упражнение еще одну минуту. Этот способ помогает мозгу отвлечься от лишних мыслей и сосредоточиться на нейтральном действии. Особенно он может быть полезен, когда вы чувствуете тревогу или внутреннее напряжение.
Специалист объяснила, что при быстром моргании мозг будто "обманывается" и воспринимает это как начало отдыха. Впрочем, она также уточнила, что метод помогает не всем. Если он не подействовал, стоит попробовать другие техники расслабления.
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