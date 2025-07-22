Каких женщин на Руси не брали в жены

Выскочить замуж и тогда было не легко

Вопреки расхожему мнению, выйти замуж в старину было не так просто. Девушек с физическими или моральными "изъянами" часто обходили стороной.

Не брали в жены слишком худых или болезненно выглядящих: считалось, что такие не смогут родить. Также замужество было почти недоступным для девушек с увечьями, кожными болячками и без приданого.

После прихода христианства незамужняя мать или девушка, лишившаяся девственности, становилась позором семьи. Таких женщин не жаловали и почти не сватали.

Если девушка не вышла замуж до 18 лет, ее называли "перестарком" и считали негодной. Особенно если она была своенравной или слишком острой на язык.

Бедность также могла закрыть путь к браку, без приданого шанс устроить судьбу был ничтожен. А еще в старину межсословные браки были под запретом – крестьянке не стоило мечтать о свадьбе с дворянином.

Любопытно, что даже знатные, но безграмотные барышни не вызывали уважения: по указу Петра I женихи и невесты должны были хотя бы уметь читать.