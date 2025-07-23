В Москве объявили начало творческого конкурса о полководце Александре Суворове

Участвовать могут жители всех регионов России старше 7 лет

"Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" – всероссийский творческий конкурс с таким названием стартовал 22 июля. Мероприятие, посвященное началу конкурса, состоялось в Музее Вооруженных сил РФ в Москве.

Как рассказала директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова, конкурс проводится в рамках празднования Года Защитника Отечества и приурочен к 295-летию со дня рождения выдающегося русского полководца Александра Суворова. Участники, а ими могут стать все желающие в возрасте от семи лет, будут соревноваться в трех номинациях: "Образ А. В. Суворова в живописи и графике", "Образ А. В. Суворова в поэзии", "Образ А. В. Суворова в медиаискусстве". Прием творческих работ продлится до 1 октября, затем компетентное экспертное жюри выберет те, которые лучше всего раскрывают образ и подвиг великого военачальника. Награждение победителей состоится в конце 2025 года.

"Александр Васильевич Суворов – эта фамилия первая приходит нам в голову, когда мы говорим об образце стратегического военного гения. Более 60 сражений, увенчавшихся победой, – кто еще может похвастаться подобным достижением? Это действительно легендарная личность, которую необходимо всячески популяризировать как в России, так и за границей. Для молодежи конкурс является особенно значимым. Нам интересно увидеть, как сегодня молодое поколение воспринимает образ Суворова. Мы ждем ярких и творческих работ!" – подчеркнула Елена Беликова.

Председатель жюри конкурса "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось", советский и российский писатель Юрий Поляков, со своей стороны, отметил, что образ Суворова остается недооцененным в творческой среде – о нем не снимают кино, не пишут поэмы. Между тем, Александр Суворов – не просто талантливый полководец, но и незаурядная личность, достойная особого внимания не только со стороны историков и кадровых военных.

"Да, историки сделали очень много, написали замечательные книги о Суворове. Но этот мостик из специальных наук в общественное сознание очень узенький, его надо расширять. Потому что Суворов – это уникальный образец, герой, которому молодые люди могут стремиться подражать, подобных ему в истории было всего несколько человек. Поэтому я считаю, что это очень полезный и своевременный конкурс",

– пояснил Юрий Поляков, подчеркнув, что на основе позитивных исторических примеров, на гордости за достижения предков и рождается патриотизм.

С этой мыслью полностью согласен участник специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО Московской области Дмитрий Порваткин. По его словам, сохранение памяти о подвигах полководцев и защитников Отечества является фундаментальной обязанностью общества и стратегической необходимостью для государства. Поскольку осознание преемственности подвигов, связи поколений воинов порождает чувство личной ответственности и служит основой патриотического воспитания. При этом наследие, которое оставил после себя Суворов, его ценный исторический военный опыт до сих пор не утратили актуальности.

"Суворовская "Наука побеждать" – это свод практических наставлений о воспитании войск, важности разведки, внезапности действий и достижении превосходства в решающий момент на решающем направлении. Его акцент на моральной силе войска, дисциплине, основанной на доверии и понимании, служит вечным ориентиром для военного руководством и защитников Родины во все времена", – считает Дмитрий Порваткин.

Участники экспертной дискуссии, среди которых были также сотрудник ГБОУ "Государственный мемориальный музей А.В. Суворова" в Санкт-Петербурге Владимир Шишов, художник Студии военных художников имени М.Б. Грекова Александр Левченков, воспитанник Суворовского училища младший сержант Даниил Дедович, отметили, что Всероссийский творческий конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" представляется важным инструментом сохранения исторической памяти и формирования патриотического сознания.

Подробнее о конкурсе можно прочитать по ссылке. Там же можно зарегистрироваться и подать заявку на участие. Организатором мероприятия является Роспатриотцентр Росмолодежи.