В Москве объявили начало творческого конкурса о полководце Александре Суворове

В Москве объявили начало творческого конкурса о полководце Александре Суворове
Фото: пресс-служба
Участвовать могут жители всех регионов России старше 7 лет

"Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" – всероссийский творческий конкурс с таким названием стартовал 22 июля. Мероприятие, посвященное началу конкурса, состоялось в Музее Вооруженных сил РФ в Москве.

Как рассказала директор Роспатриотцентра Росмолодежи Елена Беликова, конкурс проводится в рамках празднования Года Защитника Отечества и приурочен к 295-летию со дня рождения выдающегося русского полководца Александра Суворова. Участники, а ими могут стать все желающие в возрасте от семи лет, будут соревноваться в трех номинациях: "Образ А. В. Суворова в живописи и графике", "Образ А. В. Суворова в поэзии", "Образ А. В. Суворова в медиаискусстве". Прием творческих работ продлится до 1 октября, затем компетентное экспертное жюри выберет те, которые лучше всего раскрывают образ и подвиг великого военачальника. Награждение победителей состоится в конце 2025 года.

"Александр Васильевич Суворов – эта фамилия первая приходит нам в голову, когда мы говорим об образце стратегического военного гения. Более 60 сражений, увенчавшихся победой, – кто еще может похвастаться подобным достижением? Это действительно легендарная личность, которую необходимо всячески популяризировать как в России, так и за границей. Для молодежи конкурс является особенно значимым. Нам интересно увидеть, как сегодня молодое поколение воспринимает образ Суворова. Мы ждем ярких и творческих работ!" – подчеркнула Елена Беликова.

Председатель жюри конкурса "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось", советский и российский писатель Юрий Поляков, со своей стороны, отметил, что образ Суворова остается недооцененным в творческой среде – о нем не снимают кино, не пишут поэмы. Между тем, Александр Суворов – не просто талантливый полководец, но и незаурядная личность, достойная особого внимания не только со стороны историков и кадровых военных.

"Да, историки сделали очень много, написали замечательные книги о Суворове. Но этот мостик из специальных наук в общественное сознание очень узенький, его надо расширять. Потому что Суворов – это уникальный образец, герой, которому молодые люди могут стремиться подражать, подобных ему в истории было всего несколько человек. Поэтому я считаю, что это очень полезный и своевременный конкурс",

– пояснил Юрий Поляков, подчеркнув, что на основе позитивных исторических примеров, на гордости за достижения предков и рождается патриотизм.

С этой мыслью полностью согласен участник специальной военной операции, член Ассоциации ветеранов СВО Московской области Дмитрий Порваткин. По его словам, сохранение памяти о подвигах полководцев и защитников Отечества является фундаментальной обязанностью общества и стратегической необходимостью для государства. Поскольку осознание преемственности подвигов, связи поколений воинов порождает чувство личной ответственности и служит основой патриотического воспитания. При этом наследие, которое оставил после себя Суворов, его ценный исторический военный опыт до сих пор не утратили актуальности.

"Суворовская "Наука побеждать" – это свод практических наставлений о воспитании войск, важности разведки, внезапности действий и достижении превосходства в решающий момент на решающем направлении. Его акцент на моральной силе войска, дисциплине, основанной на доверии и понимании, служит вечным ориентиром для военного руководством и защитников Родины во все времена", – считает Дмитрий Порваткин.

Участники экспертной дискуссии, среди которых были также сотрудник ГБОУ "Государственный мемориальный музей А.В. Суворова" в Санкт-Петербурге Владимир Шишов, художник Студии военных художников имени М.Б. Грекова Александр Левченков, воспитанник Суворовского училища младший сержант Даниил Дедович, отметили, что Всероссийский творческий конкурс "Как много в имени Суворов для сердца русского слилось" представляется важным инструментом сохранения исторической памяти и формирования патриотического сознания.

Подробнее о конкурсе можно прочитать по ссылке. Там же можно зарегистрироваться и подать заявку на участие. Организатором мероприятия является Роспатриотцентр Росмолодежи.

В офисе Зеленского подняли бунт

Ситуация внутри Незалежной накаляется

На Западе признали пугающую правду о Путине после угрозы Трампа

Политика вашингтонской администрации провалилась

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей