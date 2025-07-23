Выжившая после аварии женщина рассказала об Аде и Рае

Выжившая после аварии женщина рассказала об Аде и Рае
Картинка: сгенерировано ИИ
Откровения американки поразили публику

Американка из Флориды рассказала, что пережила необычные видения после серьезной аварии, произошедшей с ней в 2003 году. Все случилось по дороге из Лос-Анджелеса в Лас-Вегас, когда она находилась под действием запрещенных веществ и не справилась с управлением.

После столкновения она почувствовала, что теряет сознание, и, как ей показалось, оказалась по ту сторону жизни. Сначала перед ней открылся пугающий пейзаж, похожий на яму с костром, где "мучились души грешников".

Позже, утверждает женщина, появился ангел, который напоминал человека в солнцезащитных очках и длинном плаще. Он, как она вспоминает, проводил ее в странную комнату – стены там были как будто из теней, и вызывали сразу разные ощущений: и холод, и жар.

В этой комнате, по ее словам, находились и другие души. Все ждали, пока ангел просмотрит бумаги и примет решение, кого вернуть обратно к живым, а кого оставить.

Женщина считает, что ей было даровано разрешение на возвращение. Она очнулась за рулем – машина стояла прямо на трассе: так, как будто аварии не было вовсе.

Произошедшее произвело на нее сильное впечатление. Она призналась, что стала по-другому относиться к жизни и перестала бояться смерти.

Источник: Daily Mail ✓ Надежный источник

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