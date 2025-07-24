Диетологи раскрыли состав идеального завтрака

Диетологи раскрыли состав идеального завтрака
Фото: unsplash.com
Главное - правильно подобрать продукты

Специалисты утверждают, что правильный завтрак – залог отличного начала дня. Сбалансированный рацион помогает организму проснуться и набраться энергии. Диетологи раскрыли, какие блюда будут идеальными для утра.

По их словам, если хочется включить в состав завтрака животный белок, то лучше делать выбор в пользу максимально натуральных деликатесов. Поэтому сосиски, ветчину нужно исключить. 

Мясо лучше всего сочетается с качественным хлебом – цельнозерновым или на закваске, поскольку в них содержится много клетчатки и микроэлементов для хорошей работы кишечника.

Также отлично к этому набору подойдут помидоры или другие овощи, а также фрукты, богатые клетчаткой. При желании можно добавить авокадо в качестве источника полезных жиров, а запить все кофе с молоком.

Источник: Hola

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