Диетологи раскрыли состав идеального завтрака

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Специалисты утверждают, что правильный завтрак – залог отличного начала дня. Сбалансированный рацион помогает организму проснуться и набраться энергии. Диетологи раскрыли, какие блюда будут идеальными для утра.
По их словам, если хочется включить в состав завтрака животный белок, то лучше делать выбор в пользу максимально натуральных деликатесов. Поэтому сосиски, ветчину нужно исключить.
Мясо лучше всего сочетается с качественным хлебом – цельнозерновым или на закваске, поскольку в них содержится много клетчатки и микроэлементов для хорошей работы кишечника.
Также отлично к этому набору подойдут помидоры или другие овощи, а также фрукты, богатые клетчаткой. При желании можно добавить авокадо в качестве источника полезных жиров, а запить все кофе с молоком.
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