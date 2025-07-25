Андрей Воробьев рассказал, как ИИ выявляет лесные пожары в Подмосковье

Андрей Воробьев рассказал, как ИИ выявляет лесные пожары в Подмосковье
Фото: правительство Подмосковья

В Московской области более 30% лесных пожаров в 2025 году удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга, оснащённой искусственным интеллектом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Леса занимают почти 2 млн га – это около 43% территории области. С начала года благодаря умным камерам удалось зафиксировать 39 возгораний на площади свыше 50 га. Это треть от всех случаев", – прокомментировал Андрей Воробьев, отметив, что система видеомониторинга позволяет сократить время реагирования на 40 минут.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, система включает четыре уровня: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование (в том числе с дронами) и космическое наблюдение. На данный момент в Подмосковье установлены 134 поворотных ИИ-камер. Они охватывают 100% лесного фонда региона.

При этом камеры работают на базе вышек сотовой связи. ИИ фиксирует задымление, определяет координаты и передаёт информацию диспетчеру. Это позволяет быстрее направлять пожарные расчёты и подбирать оптимальный маршрут.

По данным властей, с начала июля система дважды помогала оперативно обнаружить пожары в Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах. Там к тушению привлекали десятки специалистов и технику. Внедрение ИИ в борьбу с природными катаклизмами, в том числе лесными пожарами, соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных".

Избавятся в три этапа: на Украине раскрыли план свержения Зеленского

Украинский лидер оказался на волоске от катастрофы

Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент

Болгарские ученые сообщили о падении неопознанного объекта из космоса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей