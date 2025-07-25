Андрей Воробьев рассказал, как ИИ выявляет лесные пожары в Подмосковье

В Московской области более 30% лесных пожаров в 2025 году удалось обнаружить с помощью системы видеомониторинга, оснащённой искусственным интеллектом, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Леса занимают почти 2 млн га – это около 43% территории области. С начала года благодаря умным камерам удалось зафиксировать 39 возгораний на площади свыше 50 га. Это треть от всех случаев", – прокомментировал Андрей Воробьев, отметив, что система видеомониторинга позволяет сократить время реагирования на 40 минут.

Как рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области, система включает четыре уровня: наземное патрулирование, видеомониторинг, авиапатрулирование (в том числе с дронами) и космическое наблюдение. На данный момент в Подмосковье установлены 134 поворотных ИИ-камер. Они охватывают 100% лесного фонда региона.

При этом камеры работают на базе вышек сотовой связи. ИИ фиксирует задымление, определяет координаты и передаёт информацию диспетчеру. Это позволяет быстрее направлять пожарные расчёты и подбирать оптимальный маршрут.

По данным властей, с начала июля система дважды помогала оперативно обнаружить пожары в Шатурском и Орехово-Зуевском городских округах. Там к тушению привлекали десятки специалистов и технику. Внедрение ИИ в борьбу с природными катаклизмами, в том числе лесными пожарами, соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных".