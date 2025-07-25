Голосование в Москве пройдет для иногородних максимально комфортно — Булаев

Экстерриториальные участки в столице расширят возможности избирателей

Экстерриториальные участки, которые планируется открыть в Москве на предстоящих осенних выборах, предоставят жителям других регионов России больше возможностей реализовать свое избирательное право. Об этом сообщил замглавы Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Он пояснил, что создание таких участков в столице в день голосования 14 сентября 2025 года – логичное продолжение системной работы организаторов выборов в сотрудничестве с московскими властями. Это позволит гражданам голосовать, даже находясь далеко от места своей постоянной регистрации.

По словам Булаева, участие в проекте Московской городской избирательной комиссии, использование современных технологий и проверенного оборудования, применяемого ранее на выборах в столице, гарантируют, что процесс пройдет в полном соответствии с законом и будет удобен для всех избирателей.

Зампред ЦИК отметил, что Центризбирком оказывает организационную и методическую поддержку, а также занимается оценкой возможности дальнейшего расширения этой практики.

Ранее, 24 июля, Мосгоризбирком сообщил о готовности по просьбе Курской избирательной комиссии открыть экстерриториальные участки для голосования жителей этого и других регионов через терминалы электронного голосования. Такие участки могут быть размещены в МФЦ, на станции метро "Курская" и в гостинице. Утвержден список из 14 адресов, где могут расположиться участковые избирательные комиссии.

Как подчеркнула председатель Мосгоризбиркома Ольга Кириллова, безопасность и прозрачность голосования будут обеспечены: на участках организуют видеонаблюдение, присутствие наблюдателей и охрану общественного порядка.