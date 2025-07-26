Эскортницы рассказали о самых удивительных случаях на работе

Работницы эротической индустрии нередко встречаются с интересными людьми

Девушки, которые занимаются секс-трудом, поделились в соцсетях особенностями своей работы. Они рассказали о самых удивительных случаях, произошедших с ними в различное время.

Например, одна из дам вспомнила, как ей достался самый заботливый клиент. После полового акта он нежно ее обнимал, разговаривал с ней, предложил заказать еду в номер, целовал, делал комплименты и массаж. По ее словам, за такое отношения она сама должна была ему заплатить.

Еще одна девушка вспомнила, как 80-летний мужчина однажды заказал у нее приватный танец, но вместо зрелищ он попросил ее просто обнять его посидеть рядом с ним. Тот клиент ей особенно запомнился, поскольку после сеанса он признался, что не так давно потерял свою жену.

Эскортница полагает, что потребность в ее услугах испытывают многие люди, когда им не достает человеческого тепла и понимания – поэтому они начинают искать его на стороне. И дело не всегда кроется в банальном удовлетворении сексуальных желаний.