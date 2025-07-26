Эскортницы рассказали о самых удивительных случаях на работе

Эскортницы рассказали о самых удивительных случаях на работе
Фото: freepik.com
Работницы эротической индустрии нередко встречаются с интересными людьми

Девушки, которые занимаются секс-трудом, поделились в соцсетях особенностями своей работы. Они рассказали о самых удивительных случаях, произошедших с ними в различное время.

Например, одна из дам вспомнила, как ей достался самый заботливый клиент. После полового акта он нежно ее обнимал, разговаривал с ней, предложил заказать еду в номер, целовал, делал комплименты и массаж. По ее словам, за такое отношения она сама должна была ему заплатить.

Еще одна девушка вспомнила, как 80-летний мужчина однажды заказал у нее приватный танец, но вместо зрелищ он попросил ее просто обнять его посидеть рядом с ним. Тот клиент ей особенно запомнился, поскольку после сеанса он признался, что не так давно потерял свою жену.

Эскортница полагает, что потребность в ее услугах испытывают многие люди, когда им не достает человеческого тепла и понимания – поэтому они начинают искать его на стороне. И дело не всегда кроется в банальном удовлетворении сексуальных желаний.

Источник: Лента.ру

Избавятся в три этапа: на Украине раскрыли план свержения Зеленского

Украинский лидер оказался на волоске от катастрофы

Незадолго до массового сбоя Starlink произошел странный инцидент

Болгарские ученые сообщили о падении неопознанного объекта из космоса

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей