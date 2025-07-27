Кинолог назвала пять самых непослушных пород собак

Кинолог назвала пять самых непослушных пород собак
Фото: unsplash.com
Хозяевам приходится с ними непросто

Некоторые породы в силу особенностей разведения вышли более энергичными – из-за этого они нередко представляют проблему для хозяев во время воспитания. Кинолог Элизабет Мейтленд назвала пять самых непослушных собак, справиться с которыми под силу только опытным владельцам.

1. Лабрадоры и ретриверы. Это одна из самых любимых пород у людей из-за их доброго нрава, но в действительности они оказываются настоящими "пищевыми бандитами". Их неиссякаемые аппетит и энергия могут стать причиной испорченного ужина или обеда.

2. Бигли. Из них получаются хорошие охотники благодаря чувствительному нюху, но именно это и превращает их в непослушных собак. Если такой питомец почувствует притягательный запах – ничто его не остановит.

3. Стаффордширские бультерьеры. Эти собаки, несмотря на свою доброжелательность, очень ревниво относятся к своим границам. Также они любят угождать, но не выносят, когда ими командуют.

4.Кокер-спаниели. Буйство энергии в этих животных может выливаться в неприятные последствия, если их недостаточно тренировать. Поэтому им необходимо постоянно быть занятыми и чувствовать себя полезными.

5. Бульдоги. Такие питомцы – невероятные упрямцы. Они могут намеренно отказываться двигаться, идти на прогулку или подниматься с кровати. Из-за этого хозяину приходится непросто, поскольку требуется найти правильную мотивацию для пса.

Источник: The Sun

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