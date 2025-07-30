Ученые объяснили, почему подростки спят до обеда

Стало известно, почему подростки спят до обеда
Фото: www.unsplash.com
Разбудить ребенка иногда бывает очень сложно

Ученые из британского Университета Суррея разобрались, почему подростки любят поспать подольше, а пожилые люди, наоборот, рано просыпаются. Все дело в биологических ритмах и том, как организм накапливает усталость в течение дня.

Как выяснилось, наш сон зависит от двух вещей: насколько мы устали и как работают внутренние часы, которые подстраиваются под 24-часовой цикл. Даже небольшие изменения, например, свет от лампы или экрана вечером, могут сбить этот ритм.

Исследователи заметили, что примерно к двум часам дня мозг полностью переключается в режим бодрствования. Из-за этого подростки могут спать дольше утром, ведь их организм медленнее накапливает усталость, а вечерний свет мешает уснуть вовремя.

А вот пожилые люди просыпаются раньше не просто так. У них внутренние часы работают по-другому, и разные системы организма, отвечающие за сон, становятся активнее с утра. Именно это и объясняет, почему с возрастом многие начинают вставать с рассветом.

Источник: RuNews24.ru ✓ Надежный источник

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