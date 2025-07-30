Кардиолог Кондрахин рассказал, кому грозит синдром внезапной смерти

Кому грозит синдром внезапной смерти
Фото: www.unsplash.com
К здоровью нужно относиться с большим вниманием

Кардиолог Андрей Кондрахин прокомментировал гибель спортсмена Дмитрия Ионова, который скончался во время заплыва в Нижнем Новгороде. Атлет почувствовал себя плохо на финише, подал сигнал, но потерял сознание, и спасти его не удалось.

Врач отметил, что внезапная смерть, если говорить о спортсменах, чаще всего случается у молодых мужчин примерно 25-летнего возраста во время соревнований, когда организм испытывает предельную нагрузку. Причина, как правило – скрытая болезнь сердца, которую трудно выявить заранее.

Медик подчеркнул, что особое внимание стоит уделить здоровью тем, у кого в семье были сердечно-сосудистые патологии. Он посоветовал регулярно проходить ЭКГ, УЗИ сердца и другие обследования, чтобы вовремя обнаружить риск.

Источник: Аргументы и факты ✓ Надежный источник

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