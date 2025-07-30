Почти 100 тысяч человек посетили две знаковые выставки в музее "Новый Иерусалим" в Подмосковье

Две масштабные выставки, прошедшие в Государственном историко-художественном музее "Новый Иерусалим" в подмосковной Истре, привлекли более 98 тыс. посетителей. Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

По данным ведомства, выставки прошли в соответствии с задачами национального проекта "Туризм и гостеприимство".

С 21 февраля по июль в музее была представлена ретроспективная выставка "Зорикто Доржиев. Повелитель снов", включающая 75 работ бурятского художника, выполненных в различных техниках – от живописи и скульптуры до видео-арта.

Как отметили в региональном Минкульте, это первая персональная экспозиция Доржиева в Подмосковье и крупнейшая за последние десять лет. Ее посетили свыше 38 тыс. человек.

Кроме того, выставка "Невесомость. Александр Лабас о скорости, прогрессе и любви", приуроченная к 125-летию художника, работала с 29 ноября 2024 года. В экспозиции были представлены более 150 произведений русского и советского авангардиста из собраний 18 музеев страны. Экспозицию, посвященную теме технического прогресса и его отражению в жизни человека, посетили почти 60 тыс. человек.

Ранее Минкульт Подмосковья сообщал о том, что в регионе впервые пройдет фестиваль уличного танца.