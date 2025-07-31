«Шаляпин-фестиваль» пройдет в Подмосковье в начале августа

«Шаляпин-фестиваль» пройдет в Подмосковье в начале августа
Фото: Минкульт Подмосковья

9 августа в селе Гагино Сергиево-Посадского городского округа Московской области состоится "Шаляпин-фестиваль", приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, сообщили в министерстве культуры и туризма Московской области.

"Фестиваль пройдет на территории храмового комплекса Казанской иконы Божией Матери – именно здесь в 1898 году венчался Федор Шаляпин",

– говорится в сообщении, распространенном пресс-службой подмосковного ведомства.

В концертной программе примут участие солисты Московской областной филармонии, театра "Геликон-опера", Центра оперного пения Галины Вишневской, а также лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Проведение мероприятия соответствует задачам национального проекта "Туризм и гостеприимство".

Как рассказали в Минкульте Подмосковья, гостям представят просветительскую программу с участием членов Союза писателей России и сотрудников Российского национального музея музыки.

Также в рамках фестиваля состоится лекция-презентация, посвященная роли музыки в годы войны, а также выставки, ярмарка народных промыслов и специальная детская программа.

Организаторы отмечают, что событие направлено на сохранение исторической памяти и продвижение культурного туризма в Московской области.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник

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