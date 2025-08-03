Чем кормили богатырей на Руси

У воинов была своя диета

Русские богатыри отличались выносливостью и силой, и дело было не только в тренировках. Питание играло не менее важную роль. Их рацион складывался из простой, но сытной и полезной еды, основанной на том, что давала земля и лес.

В те времена привычных нам овощей на Руси еще не знали. Вместо картошки, капусты и лука ели редьку – крупную, сочную, до 12 килограммов весом. Ее варили, тушили, солили и пекли с ней пироги. Каши были еще одним важным элементом меню. Чаще всего готовили овсяную – зерно томили в печи до мягкости, приправляли маслом. Также активно использовали горох: его варили, добавляли в тесто для лепешек и блинов.

С мясом было сложнее – оно попадало на стол только после охоты. В полевых условиях чаще обходились рыбой: сушеной, вареной, жареной. Ее удобно было брать с собой, и она долго хранилась. Из нее варили уху и ели вприкуску с кашей.

Не забывали и о дарах леса. Травы вроде щавеля, черемши и лебеды шли в пищу, грибы сушили на зиму, а из ягод варили варенье, добавляя мед вместо сахара.

Питье тоже было простым – в ходу были вода, квас и густой кисель, который ели ложкой и запивали молоком. Все это давало богатырям силы и выносливость в долгих походах.