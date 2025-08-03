Позорные болезни: каких недугов стыдились на Руси

Позорные болезни: каких недугов стыдились на Руси
Фото: www.unsplash.com
Наши предки по-своему смотрели на "проблемы здравоохранения"

У славян некоторые недуги вызывали не только страх, но и глубокий стыд. Такие болезни ассоциировались с грехами, нечистотой, распущенностью и слабостью духа.

Особенно осуждались те, что возникали из-за отсутствия гигиены. Русские часто посещали бани и считали нечистоплотность причиной кожных заболеваний – чесотки, экзем, рожистых воспалений. Любые высыпания и язвы воспринимались с отвращением и клеймились как постыдные, даже если имелись другие причины недуга, например, нервные или вирусные.

Отдельной строкой стояла проказа. Больных изгоняли из деревень, заставляя скитаться и жить обособленно. Подходя к поселениям, они должны были бить в деревянную колотушку, чтобы люди успели спрятаться. Считалось, что даже хлеб кинуть такому человеку – уже риск.

Венерические заболевания воспринимались как результат аморальной жизни. О них не говорили вслух, и заболевшие обращались к знахарям тайно, скрывая свой недуг даже от близких.

Бесплодие, особенно у женщин, тоже было позором. Такую называли "пустоцветом" и считали, что она не оправдала своего предназначения.

Наконец, позором считалось и беспробудное пьянство. Если человек умирал в состоянии белой горячки или накладывал на себя руки под воздействием алкоголя, это навсегда бросало тень на всю его семью.

Источник: Русская семерка ✓ Надежный источник

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