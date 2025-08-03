Психолог назвала главные правила построения крепкой дружбы

Психолог назвала главные правила построения крепкой дружбы
Фото: unsplash.com
Самое важное - уделять другому человеку свое время и внимание

Как правило, самые верные друзья появляются в детском или подростковом возрасте – это, объясняет психолог Наталья Маклакова, обусловлено обилием свободного времени и возможностью уделить больше внимания другому человеку, по сравнению со взрослым периодом. Тем не менее, есть три простых правила, которые помогут завязать крепкие отношения всем, несмотря на прочие обстоятельства.

Первое – нужно делать другому человеку подарки. Это не обязательно будет что-то дорогое или материальное, в некоторых случаях достаточно доброго слова и поддержки. 

Второе – нужно говорить и слушать о сокровенном. Например, делиться своими переживаниями и внимательно относится к словам близкого друга. Такой подход очень сближает.

Третье – нужно угощать и угощаться. Совместный прием пищи всегда укрепляет отношения и налаживать полезные связи.

По словам специалиста, довольно часто дружбу могут портить особенности современного мира. Например, люди нередко конкурируют друг с другом, испытывают эмоциональные перегрузки. И это тоже важно учитывать при построении крепких отношений.

Источник: Москва 24

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