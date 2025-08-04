Неприятный запах из стиральной машины: как избавиться от проблемы

Хитрый лайфхак пригодится хорошим хозяйкам

Если от "стиралки" начали исходить неприятные ароматы, проблема чаще всего кроется в неправильном уходе за техникой. Даже чистые вещи могут отдавать затхлостью, если внутри техники скапливаются влага и остатки моющих средств.

В закрытом пространстве быстро размножаются бактерии и плесень. Особенно много грязи на резиновой манжете и в дозаторе для порошка, именно там застаивается вода и оседают частички геля.

Для того чтобы разобраться с этой проблемой, достаточно после каждой стирки оставлять люк приоткрытым и насухо протирать резинку.

Не стоит перебарщивать с порошком: излишки не вымываются до конца и накапливаются внутри. Лучше использовать жидкие гели в рекомендованной дозировке, они легче выполаскиваются.

Полезная привычка – запускать холостую стирку на высокой температуре раз в месяц. Несложные действия до и после стирки сохранят свежесть и продлят срок службы техники.