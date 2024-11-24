Эксперты указали на главные признаки безвкусного стиля

Нужно придерживаться нескольких правил

Модный эксперт Елизавета Попова рассказала, как правильно подбирать себе одежду, чтобы не показаться безвкусным. Первым критерием она назвала выбор цветовой гаммы образа – если в нем больше трех оттенков, то это выглядит плохо.

По ее словам, каждый из оттенков должен сочетаться друг с другом. Если человек хочет подобрать наряд в одной цветовой гамме, то крайне обязательно, чтобы оттенок полностью совпадал. Именно поэтому модники чаще всего надевают монохромный образ либо в белом, либо в черном вариантах.

Также эксперт указала, что акцент в образе должен быть один. Это может быть модный аксессуар, шляпа, сумка, украшение.

"Наличие нескольких акцентов создает впечатление, что вы собирались в спешке и надели то, что первым попалось под руку", – уверена она.

Дополнительно Попова отметила, что вещи должны быть ухоженными, чистыми и выглаженными. А в классических образах она призвала избавляться от спортивных элементов. Например, откровенным недоразумением являются классические вечерние платья с кроссовками или свитшот, надетый к костюмным брюкам.