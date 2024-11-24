Эксперты указали на главные признаки безвкусного стиля

Что нельзя надевать, чтобы не показаться безвкусным
Фото: unsplash.com
Нужно придерживаться нескольких правил

Модный эксперт Елизавета Попова рассказала, как правильно подбирать себе одежду, чтобы не показаться безвкусным. Первым критерием она назвала выбор цветовой гаммы образа – если в нем больше трех оттенков, то это выглядит плохо.

По ее словам, каждый из оттенков должен сочетаться друг с другом. Если человек хочет подобрать наряд в одной цветовой гамме, то крайне обязательно, чтобы оттенок полностью совпадал. Именно поэтому модники чаще всего надевают монохромный образ либо в белом, либо в черном вариантах.

Также эксперт указала, что акцент в образе должен быть один. Это может быть модный аксессуар, шляпа, сумка, украшение. 

"Наличие нескольких акцентов создает впечатление, что вы собирались в спешке и надели то, что первым попалось под руку", – уверена она.

Дополнительно Попова отметила, что вещи должны быть ухоженными, чистыми и выглаженными. А в классических образах она призвала избавляться от спортивных элементов. Например, откровенным недоразумением являются классические вечерние платья с кроссовками или свитшот, надетый к костюмным брюкам.

Источник: Лента.ру

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