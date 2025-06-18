Только нега и комфорт: найдено идеальное место для райского отдыха

Первая линия турецкого Средиземноморья – это фешенебельные отели уровня «5 звезд». Они постоянно конкурируют между собой за гостей, стараясь удивить, поразить и восхитить. Но есть среди них один, который этим летом особенно любят гости из России и Европы.

Этот отель сразу взял курс на премиальность. В ELA Excellence Resort решили сконцентрировать лучшее, что есть в мире пляжного отдыха. Номера, виллы, рестораны, развлекательная и оздоровительная программы, парковая зона, бассейны, пляж, дискотеки, детский городок – все дышит любовью к гостям.

Именно поэтому отдых здесь выбирают люди требовательные. В этом году тут слышна голландская, чешская и немецкая речь, но больше всего среди отдыхающих – наших состоятельных соотечественников. Поэтому практически весь персонал говорит на русском языке – проблем с коммуникацией точно не возникнет.

У каждого гостя есть персональный ассистент, который в любое время дня и ночи решит проблему, поможет с любым вопросом, окутает заботой. Забронировать столик в любом из девяти ресторанов, подобрать программу в спа-зоне, рассказать, где самые вкусные коктейли, кофе или десерты, посоветовать вечернюю шоу-программу, заказать такси – личный консьерж может все.

И эта помощь бесценна, ведь в отеле огромное количество активностей на любой вкус. Теннис, бильярд, дартс, водная гимнастика и аквааэробика, игры с шайбой в шаффлборд, прогулки на велосипедах, высокоинтенсивные интервальные тренировки табата, парасейлинг на парашютах, зумба, которая сочетает элементы танца и интенсивной кардионагрузки. пляжный волейбол, йога – это днем. Цирковые и танцевальные шоу, дискотеки, концерты, фильмы – это вечером. А еще живые выступления музыкантов, кулинарные мастер-классы – как же на все успеть?!

Концепция отеля такова, что здесь отдыхают и душой, и телом. Взять хотя бы спа-центр, в котором есть бассейн, несколько видов саун, традиционный турецкий хамам, велнес-зона и аюрведические холистические ритуалы. Речь про древнюю индийскую систему оздоровления, основанную на гармонии человека с природой, которой уже более пяти тысяч лет. Аюрведический массаж, который делают здесь, способствует очищению организма от негативной энергии и расслаблению мышц, замедляет процесс старения и дарит чувство умиротворения. После такой процедуры словно бы заново рождаешься. Разумеется, есть тут и салон красоты, где можно привести в порядок волосы и ногти.

Интересно, что спа-зона делится на общественную и приватные зоны. Такие же есть и во всем отеле. Например, при желании можно поселиться на приватной и закрытой от посторонних глаз вилле, где есть собственный дворецкий, личный ассистент, персональный бассейн и индивидуальный заказ блюд. Среди других привилегии этих вилл – элитный лаундж и обслуживание, трансфер в аэропорт, использование пляжного люкса, специальное обслуживание номеров, подготовка номера ко сну бесплатная прачечная, VIP-завтрак La Sofa… Перечислять бонусы такого отдыха можно долго. Эти эксклюзивные виллы, действительно, выделяют курорт среди других.

Выделяет его и подход к питанию гостей. Турецкая, средиземноморская, мексиканская, итальянская, эгейская кухни – тут есть рестораны с едой на любой вкус. Плюс несколько баров, кофеен и кондитерских. Причем в ресторанах учитываются индивидуальные пищевые потребности гостей и возможные аллергические реакции, есть большой выбор блюд для вегетарианцев и любителей безглютеновой диеты. Да и блюда тут можно найти причудливые – шашлыки из рыбы-меч, жареных осьминогов, джем из баклажанов, инжира или бергамота. Туристам очень нравится сгущенный, путем выпаривания жидкости, сок фруктов и ягод под названием пекмез, который в Турции называют еще фруктовым медом. На ура идет и тахин – натуральная кунжутная паста. Тут столько всего вкусно, что в номерах стоят весы – с намеком!

Особое внимание в этом семейном по концепции отеле уделяется маленьким гостям. Для них даже есть специальный детский ресепшн, где дарят красивого приветственного плюшевого медведя вместо карточки для номера у взрослых. А на "шведской" линии можно найти специальное детское меню, где есть и наггетсы, и спагетти, и картофель фри, которые обожают малыши из всех стран. Наконец, для детей тут создан огромный развлекательный центр с видеоиграми, конструкторами, мастер-классами и центром профессий. Можно попробовать себя в роли врача, пожарного, полицейского, детектива… Здесь так здорово, что взрослым остается только завидовать, что во времена их детства всех этих чудес не было.

Впрочем, не было раньше и отелей столь высокого класса, где впечатляет каждая деталь – размер территории, разнообразие растений, вид из окна, отделка, наполнение номеров и минибаров в них, количество активностей, внимание персонала, количество и качество еды и напитков, косметика и банные принадлежности…

Кажется, что это и есть идеальное место для райского отдыха.