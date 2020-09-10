Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году

Депутат Рады похвастался разгромом "жадных московитов" украинцами в 1514 году
Фото: Pavlo_bagmut/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Между тем в войне победило Русское государство

Бывший спикер Верховной рады Андрей Порубий написал провокационный пост на своей странице в "Фейсбук", указав, что битве под Оршей в 1514 году "украинско-польско-литовское войско вдребезги разбило" армию Русского государства. 

Политик решил поздравить с этим "праздником" не только украинцев, но и поляков, литовцев и белорусов, для которых главным врагом были и навсегда останутся "зажерлывые москвичи". 

В комментариях некоторые пользователи соцсети предложили отмечать этот день военным парадом и славить память "украинско-польско-литовско-белорусского войска". Однако нашлись и те, кто далеко не так оптимистично воспринял поздравление Порубия, не стесняясь в едких словах в его адрес. 

"Очень интересно, когда дегенерат со справкой (ведь картавость и заячья губа являются безусловным пороками развития) позиционирует себя, как лидера нации и подмазывается к историческим фактам, к которым не имеет никакого отношения ни он сам, ни страна, которую сейчас составляет Украина", – написали такие украинцы. 

Напомним, битва под Оршей состоялась 8 сентября 1514 года в ходе русско-литовской войны 1512 – 1522 годов. Несмотря на то что в той битве Великое княжество Литовское и Королевство Польское одержали победу, достичь главной цели – возвращения Смоленска – они не смогли. Война закончилась в 1522 году, финальную победу одержало Русское государство, после чего к его составу присоединились смоленские земли. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

Выплата пенсий и новые прибавки: что изменится в жизни россиян в сентябре

Школьников, пенсионеров и автомобилистов ждут большие перемены

Интервью Лукашенко российским СМИ. Главное

Перехват разговора о Навальном, арест 33 россиян, досрочные выборы - лидера Белоруссии спросили о самом важном

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей