Ограничительные меры будут действовать до середины марта

Индивидуальные санкции против России Евросоюз продлил еще на полгода. Об этом заявили в Совете ЕС. Ограничительные меры ввели против ряда граждан России, а также организаций.

"...продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на 6 месяцев",

- отмечается в заявлении.

Напомним, в "черном списке" находятся 44 организации и 175 российских граждан.