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Индивидуальные санкции против России Евросоюз продлил еще на полгода. Об этом заявили в Совете ЕС. Ограничительные меры ввели против ряда граждан России, а также организаций.
"...продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на 6 месяцев",
- отмечается в заявлении.
Напомним, в "черном списке" находятся 44 организации и 175 российских граждан.
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