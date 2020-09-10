Евросоюз закручивает гайки: антироссийские санкции по Украине продлили

Ограничительные меры будут действовать до середины марта

Индивидуальные санкции против России Евросоюз продлил еще на полгода. Об этом заявили в Совете ЕС. Ограничительные меры ввели против ряда граждан России, а также организаций.

"...продлить санкции в отношении лиц и организаций, которые продолжают подрывать или угрожать территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, ещё на 6 месяцев",

- отмечается в заявлении.

Напомним, в "черном списке" находятся 44 организации и 175 российских граждан.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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