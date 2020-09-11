Появились подробности встречи Путина и Лукашенко

Переговоры пройдут в Сочи

Александр Лукашенко и Владимир Путин встретятся 14 сентября для обсуждения рабочих вопросов. Детали визита белорусского президента в Россию раскрыли в Кремле.

Переговоры двух лидеров пройдут в Сочи. Путин и Лукашенко обсудят совместные проекты в энергетике, а также дальнейшее сотрудничество и развитие российско-белорусских отношений, говорится на официальном сайте президента России.

Пресс-секретарь Дмитрий Песков отметил, что никакие совместные документы по итогам встречи главы государств подписывать не планируют, передает РИА "Новости".

О визите Лукашенко в Россию стало известно 9 сентября. Ранее предполагалось, что переговоры пройдут в Москве.

Карина СИРАЗОВА

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