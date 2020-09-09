СМИ: названа дата визита Лукашенко в Москву

Президенты намерены обсудить на встрече будущее России и Белоруссии

Александр Лукашенко посетит российскую столицу уже в следующий понедельник – 14 сентября. Об этом сообщили информированные источники РИА "Новости". 

Предполагается, что на этой встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко займутся подробным обсуждением будущего Союзного государства. Белорусский президент анонсировал, что вскоре в этом вопросе будут расставлены все точки над i. 

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить об официальном визите 14 сентября. 

В западных СМИ мелькала информация, что после визита Лукашенко в Москву Путин "уволит" его с поста президента.

Евгения НАГОРСКАЯ

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