Президенты намерены обсудить на встрече будущее России и Белоруссии

Александр Лукашенко посетит российскую столицу уже в следующий понедельник – 14 сентября. Об этом сообщили информированные источники РИА "Новости".

Предполагается, что на этой встрече Владимир Путин и Александр Лукашенко займутся подробным обсуждением будущего Союзного государства. Белорусский президент анонсировал, что вскоре в этом вопросе будут расставлены все точки над i.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что пока рано говорить об официальном визите 14 сентября.

В западных СМИ мелькала информация, что после визита Лукашенко в Москву Путин "уволит" его с поста президента.